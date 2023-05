Imposto sobre compra de habitações enche cofres das câmaras

Receita de IMT atingiu recorde em 2022 e a tendência mantém-se em 2023. Setor imobiliário pede que verbas sejam usadas em habitação.

Os municípios arrecadaram um valor recorde de receita de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) no ano passado e, nos primeiros três meses deste ano, a tendência mantém-se. Este aumento justifica-se com a subida do preço das casas e nem a escalada das taxas de juro travou esta coleta. O setor imobiliário pede que as verbas sejam investidas em políticas públicas de habitação.

"O imposto mais estúpido do Mundo", como lhe chamou António Guterres em 2001, contribuiu com 421 milhões de euros de receita para as câmaras municipais nos primeiros três meses deste ano. Os dados da execução orçamental, da Direção-Geral do Orçamento, mostram que este é o segundo valor de IMT mais alto de sempre no primeiro trimestre de um ano e é quatro vezes maior do que há dez anos.