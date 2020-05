"Incorporem a TAP na Carris. Não façam é de nós tontos", critica Rui Moreira

Joana Almeida Silva Hoje às 12:27 Facebook

Os autarcas da região Norte reuniram-se esta terça-feira para tomar uma posição conjunta contra o plano de retoma de voos da TAP. Rui Moreira diz que o Governo tem de se decidir e que se a quiser ajudar como "uma companhia de caráter regional" a pode incorporar na Carris.

"A TAP está a tentar impor um confinamento ao Porto e ao Norte. Nunca perdeu o vínculo de ser uma empresa de caráter colonial e a sua estrutura nunca pensou de outra maneira", acusou o presidente da Câmara do Porto.

O autarca lembrou o acréscimo do interesse de companhias como a United Airlines, que viaja para os EUA, nos últimos quatro anos e disse que o "mercado tomou conta do aeroporto", quando antes a TAP tinha alegado escassez de passageiros. Acusou a companhia de ter voltado ao Aeroporto Sá Carneiro não por estratégia mas "por oportunismo" quando viu a procura de passageiros crescer.

Numa conferência de imprensa com os vários autarcas da região diz que a TAP é apenas uma empresa pública quando "quer que os portugueses paguem os seus vícios".

"Se querem dar uma ajuda para uma companhia apenas de caráter regional façam um favor e incorporem a TAP na Carris e façam o que quiserem, não façam é de nós tontos. Não façam, por favor, de nós loucos", pediu o autarca do Porto.

O presidente da Câmara da Maia, Silva Tiago, acusou a TAP de ser "um problema para o erário público" e que todos são chamados a contribuir para a sua salvação face a uma provável situação de falência, no entanto, deixou um aviso.

"Se a TAP reduzir a sua operação no Aeroporto Francisco Sá Carneiro às parcas três linhas anunciadas, então, perde o epíteto de desígnio estratégico para a economia nacional, logo, deve ser excluída de qualquer plano de resgate à custa dos impostos de todo o país posto que não servirá a coesão", defendeu o autarca maiato.

Na mesma conferência de imprensa, o líder de Vila Real diz que o município não aceita que a TAP "se dê ao desplante de ignorar uma parte tão significativa do país". Rui Santos acusa o Conselho de Administração da empresa de ser "estrategicamente inconsequente" e insta o Governo a "não ceder um milímetro nos melhores interesses da região Norte e da Península Ibérica".

"Fiquei chocado com aquilo que tivemos conhecimento, porque se perde o sentido da unidade nacional, da competitividade e da nossa capacidade de podermos estar ligados ao mundo", considerou José Maria Costa, presidente da Câmara de Viana do Castelo, que também participou na conferência conjunta.

A transportadora prevê a realização de apenas três voos regulares a partir do Aeroporto do Porto, números que no entender do Turismo do Porto e Norte de Portugal não se conseguem explicar através do mercado.

"É mentira que não há mercado. Bastava algum equilíbrio", analisou o presidente da entidade, Luís Pedro Martins, ao fazer a comparação com o número de voos de outras companhias aéreas para capitais europeias como Paris ou Roma, a partir da Invicta.