O Governo aprovou, esta quinta-feira, o acordo de compra do SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal.

O SIRESP é detida em 52,1% pela PT Móveis (Altice Portugal), 33% pela Parvalorem (Estado) e 14,9% pela Motorola Solutions.

Em 2017, em junho e em outubro, foram públicas as falhas do sistema de comunicações durante o combate aos grandes incêndios de Pedrógão Grande, em junho, e na região centro do país.