Estado só apoia vítimas se ganharem menos que o salário mínimo

Associações contestam critérios para pagamentos que penalizam vítimas de violência doméstica.

Quase 80% das vítimas de violência doméstica que, no ano passado, viram o seu pedido de apoio mensal ser rejeitado pela Comissão de Proteção às Vítimas de Crime (CPVC) ficaram sem direito àquela prestação por, mesmo após a separação do agressor, auferirem mais do que o salário mínimo nacional, então fixado em 580 euros. O valor corresponde ao patamar a partir do qual o organismo considera, à luz da lei, que os requerentes não se encontram numa situação de "grave carência económica" - uma condição indispensável para receberem esta indemnização.

A opção, em vigor desde 2011, é criticada pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) - que falam numa situação "prejudicial" para a pessoa agredida -, mas para Carlos Anjos, presidente da CPVC, trata-se de um critério "objetivo" para atribuir um apoio que se restringe ao momento de rotura do casal e que não surgiu, em 1999, com o propósito de ser universal. O dirigente reconhece, ainda assim, que o montante é baixo, tal como é, no seu entender, o salário mínimo nacional.