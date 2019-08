Esterilização grátis para cães e gatos na Feira e na Maia

Catarina Silva com H.S. Hoje às 09:07 Facebook

As câmaras de Santa Maria da Feira e da Maia estão a oferecer a esterilização de cães e gatos. No Município feirense, que também não cobra a colocação do chip, a campanha "Não ao Abandono, Sim à Esterilização" é aberta a todos, embora a prioridade seja dada aos munícipes com dificuldades financeiras. Na Maia, o programa destina-se a famílias carenciadas, que usufruem de apoios sociais.

O vereador do Ambiente da Feira, Vítor Marques, explica que o programa chega como resposta ao aumento de animais errantes e a um canil intermunicipal lotado. "Qualquer pessoa pode candidatar-se, mas temos uma política de prioridade para os que têm dificuldades económicas", explica.

Até agora, já houve mais de 100 pedidos. Isto representa uma poupança de cerca de 60 euros por cada animal para as famílias e o Centro Veterinário Municipal oferece ainda o transporte a quem não tiver condições de levar os animais.

A medida vem na sequência de uma candidatura que a Direção-Geral de Veterinária lançou para todos os municípios com uma verba de até 15 mil euros para esterilização. "É manifestamente insuficiente, mas a partir desse limite a Câmara assume o resto", afirma Vítor Marques.

Segundo o vereador, "o decreto-lei que proibiu o abate criou um problema enorme de animais errantes com que todos os municípios se debatem". As medidas de esterilização deviam ter sido tomadas muito antes da legislação: "Isto começou às avessas, a lei foi prematura e inadequada".

A esterilização e colocação de chip nos animais vai permitir, em caso de abandono, identificar os donos e responsabilizá-los. "Agora, por muitas capturas que façamos, temos sempre o problema de os animais não terem chip", diz Vítor Marques, lembrando que o canil intermunicipal "está com a capacidade mais do que lotada" e que a Feira está a aumentar as instalações para albergar matilhas que têm atacado pessoas e gado.

Na Maia, onde a colocação do chip terá de ser paga, a prioridade será dada à esterilização de animais do sexo feminino.

Feira

Candidaturas até 30 de setembro, mas se houver muitos interessados o prazo pode ser alargado. Limite de quatro animais por família. O formulário pode preencher-se online ou na Câmara.

Maia

Prazo limite de candidatura é 15 de novembro, a não ser que a verba da campanha termine antes. Animais (um por espécie por cada família) devem estar licenciados e com vacina da raiva em dia. Todos os dados em www.cm-maia.pt.