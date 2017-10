Marcelo: "É justificável que se peça desculpa"

JN Hoje às 20:38, atualizado às 21:07 Facebook

O presidente da República deslocou-se, esta terça-feira, a Oliveira do Hospital, um dos concelhos mais afetados pelos incêndios de domingo.

"Mais de cem pessoas mortas em menos de quatro meses nos fogos em Portugal é um peso enorme na minha consciência e no meu mandato presidencial", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração ao país sobre o impacto dos incêndios florestais de junho em Pedrógão Grande e do passado domingo na região Centro.

"É justificável que se peça desculpa", acrescentou ainda o presidente da República, depois de descrever o sofrimento das populações afetadas, os que "estiveram sozinhos a resistir" no combate às chamas, os que "morreram em casa", os que conseguiram escapar "com os toques do sino da igreja como acontecia há cem anos".

Há quem questione a capacidade do atual Governo (...) então (...) que a mesma Assembleia, soberanamente, clarifique se quer ou não manter em funções o Governo

E o que pode dizer o presidente da República? "Pode e deve dizer que é tempo de reconstruir" mas também "pode e deve dizer se, na Assembleia da República, há quem questione a capacidade do atual Governo para realizar estas mudanças que são indispensáveis e inadiáveis" - afirmou num tom duro - "então - nos termos da Constituição - que a mesma Assembleia, soberanamente, clarifique se quer ou não manter em funções o Governo, condição essencial para, em caso de resposta negativa, se evitar o equívoco", acrescentou. "E na resposta positiva, reforçar o mandato para as reformas inadiáveis", sublinhou.

É tempo de reconstruir. De iniciar um novo caminho. De acreditar no futuro, na base da mudança em relação ao passado

"Pode e deve dizer que reformar a pensar no médio e longo prazo não significa termos de conviver com novas tragédias até lá chegar", continuou. "Pode e deve dizer que estará atento e exercerá todos os seus poderes para garantir que aquilo que existiu ou existe de fragilidade, ela terá de deixar de existir", defendeu. "E que não será mais possível, ano após ano, se garantir segurança para ter de reconhecer no ano seguinte que ela não é possível confirmar-se", criticou. "Pode e deve dizer que é tempo de reconstruir. De iniciar um novo caminho. De acreditar no futuro, na base da mudança em relação ao passado".