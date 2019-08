Praga de javalis causa centenas de acidentes e milhões de prejuízos

Rogério Matos Hoje às 15:07 Facebook

O aumento descontrolado de javalis em todo o país já causou prejuízos de um milhão de euros na produção de milho e está a levar centenas de pequenos agricultores a equacionar desistir do cultivo.

Nas estradas, a GNR registou, entre janeiro e julho, 325 acidentes de viação que envolveram javalis, dos quais resultaram um ferido grave e 14 feridos leves. O problema levou a que fosse emitida uma autorização especial para caçar javalis em zonas afetadas até 30 de setembro e, de acordo com a Federação Portuguesa da Caça (Fencaça), tem havido bastante adesão, embora sem os efeitos desejados pelos agricultores.

Nos campos agrícolas, essencialmente no Centro e Sul do país, é o milho o mais afetado pela passagem dos javalis, já que é nas searas que os animais encontram as melhores condições para se alimentar, água e comida em abundância.

"Os javalis entram às dezenas nos campos à noite, destroem as espigas para comer o milho e cavam a terra para encontrar a água", explica Jorge Neves, presidente da Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo (Anpromins), entidade que realizou o levantamento do prejuízo junto dos produtores de milho.

