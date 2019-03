Hoje às 20:05 Facebook

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) lançou, na sexta-feira, um aviso de perigo de incêndio rural a partir de sábado, devido à subida gradual da temperatura máxima até terça-feira.

Segundo informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá "uma subida da temperatura máxima até à próxima terça-feira, com valores acima do habitual para esta época do ano", com uma humidade relativa do ar inferior a 35% na generalidade do território do continente durante a tarde, verificando-se uma fraca recuperação da humidade durante a noite.

Este cenário meteorológico traduz-se num aumento dos índices de risco de incêndio, entre sábado e segunda-feira, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios, em especial na região de Lisboa e Vale do Tejo, distritos de Viseu, Aveiro, Guarda, Braga, Vila Real e Bragança, com níveis "elevado" a "muito elevado".

A ANPC alerta que "a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, está sujeita a autorização da autarquia local, devendo esta definir o acompanhamento necessário para a sua concretização, tendo em conta o risco do período e zona em causa".

A Autoridade Nacional de Proteção Civil recomenda a "adequação de comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente através da adoção de medidas de prevenção e precaução na utilização de fogo em espaços rurais, observando as restrições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias".