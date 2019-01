Rui Rio sobre Montenegro: "Não vou fazer de conta que nada aconteceu"

Sandra Alves com Gina Pereira Hoje às 20:29 Facebook

Rui Rio reuniu com Marcelo Rebelo de Sousa, esta sexta-feira, por sugestão do presidente da República, por ambos estarem no Porto.

"Já não falávamos pessoalmente há algum tempo", justificou o líder do PSD em declarações aos jornalistas, no hotel Sheraton do Porto, cerca das 20.15 horas, depois de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa que começou após as 19.30 horas.

"Há diversos temas quer da politica interna quer da politica externa para debater", acrescentou Rui Rio.

Questionado sobre o pedido de Luís Montenegro para a realização de eleições diretas no PSD já e o anúncio de que é candidato à presidência do partido, o líder social-democrata afirmou: "vou responder. Naturalmente, não vou fazer de conta que nada está a acontecer, isso seria uma grande hipocrisia".

"Fui corredor de 100 metros mas era quando tinha 20 anos. Agora é mais meio-fundo e fundo. Com calma.", sublinhou Rui Rio.

Perante a insistência dos jornalistas reiterou: "Vou responder. Não vou fazer de conta que nada aconteceu, mas não tenho que andar aqui a correr". E deixou a promessa de responder "em breve".