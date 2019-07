Tolerância de um mês para aderir ao Livro de Reclamações Eletrónico

Emília Monteiro Hoje às 08:44 Facebook

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) vai dar tolerância até ao fim do mês de julho para que os agentes económicos que ainda não aderiram ao Livro de Reclamações Eletrónico (LRE) o possam fazer.

O novo livro de reclamações (que é obrigatório, tal como a continuidade do livro de reclamações em papel) está disponível desde 2017 mas só agora, a escassos dias do prazo limite (que terminou ontem, dia 30 de junho), é que a maioria dos empresários está a recorrer à aplicação eletrónica da Direção-Geral do Consumidor para se registar.

No último ano, de acordo com a DGC, cerca de 100 mil operadores económicos aderiram à medida do Programa Simplex que pretende agilizar os procedimentos, mas ninguém sabe ao certo quantos é que ainda faltam registar-se.