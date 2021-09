Já há colégios com turmas inteiras em casa devido à covid-19

Inês Schreck Hoje às 07:37 Facebook

Estar numa aula com um caso positivo é razão para isolar todo o grupo, independentemente da máscara e vacina. Marcelo pede "discurso claro".

As aulas nos colégios privados arrancaram há menos de quinze dias e já há turmas inteiras em casa, para consternação de muitos pais. Estar numa sala de aula, mais de 15 minutos, com um caso positivo de covid-19 continua a ser motivo para isolamento profilático, independentemente do uso de máscara ou do estado vacinal. Peritos e governantes reúnem hoje no Infarmed, em Lisboa, e Marcelo Rebelo de Sousa já pediu um "discurso claro" para que as pessoas saibam como vai ser o início do ano letivo, sobretudo se aparecerem "infetados".

Os casos serão esporádicos (o JN questionou e não teve resposta da Direção-Geral de Saúde), mas, com o início do ano letivo nas escolas públicas, é expectável que aumentem as situações em que turmas inteiras serão colocadas preventivamente em casa. Uma situação que está a suceder na Europa, onde as aulas começaram mais cedo. Em França, o número de turmas isoladas sextuplicou esta semana. Já são mais de três mil.