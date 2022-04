JSD quer discutir diretas e reforma interna do partido

Enzo Santos Hoje às 17:54 Facebook

Arranca esta sexta-feira o 27º Congresso da Juventude Social Democrata (JSD), um encontro que quer promover a "autocrítica" e "com os olhos postos no futuro" e na "reforma do PSD", contou Alexandre Poço, líder e recandidato à liderança da JSD, ao JN.

O congresso vai ter bares, música, merchandising e até tem código de vestimenta pré-anunciado (em tom de brincadeira). O encontro realiza-se em Almada, de sexta-feira a domingo, e será encerrado pelo presidente do PSD, Rui Rio.

O novo contexto político obriga a uma "intensificação da oposição ao Partido Socialista", que, em maioria absoluta, tende a comportar-se como "os donos disto tudo", disse o líder da JSD. É esse um dos pontos que constam da moção "Na linha da frente", que será apresentada neste congresso. Um dos temas em debate será a "necessidade do PSD se relançar novamente como uma alternativa na sociedade portuguesa". Para essa tarefa, a JSD estará na linha da frente a "pugnar por uma reforma" do partido, garantiu Alexandre Poço.

A moção quer apostar na modernização, digitalização e profissionalização do PSD. É necessário comunicar mais e melhor no digital, sem esquecer a proximidade à sociedade civil, contou o líder da JSD. Alexandre Poço defende uma maior profissionalização do partido, como a presença de grupos de especialistas de apoio à definição de políticas públicas, comunicação, análise de sondagens, estudos e alcance nas redes sociais.

"Tem de começar por nós este movimento para modernizar a política, comunicar e organizar o que fazemos sem cinzentismo, sem os formatos gastos do passado", lê-se na moção a que o JN teve acesso.

"O PSD tem vindo a não conseguir modernizar-se" tal como têm feiro os grandes partidos europeus, disse Alexandre Poço. Consideração que não tece à liderança de Rui Rio em particular, ressalvou, mas sim ao caminho que o partido tem percorrido ao longo dos anos.

Debater novo modelo de eleição em diretas

O candidato único (para já) à liderança da JSD quer abrir o debate a um novo modelo de eleição do presidente do partido em diretas. "O meu interesse é que o PSD procure discutir a forma como é eleita a liderança" e como esse processo se relaciona com o "congresso nacional do PSD". "Propositadamente", disse, não colocou nenhum método eleitoral na moção; o seu objetivo é abrir o debate e promover a reflexão dentro do partido. O ideal, disse, será incluir mais pessoas.

O futuro do partido também passa pela criação de "um espaço de intervenção temática" para que as pessoas "possam participar também nos temas e nos interesses que lhes dizem respeito". O objetivo é que os militantes não fiquem "cingidos à participação que têm nas estruturas locais".

O líder da JSD também equaciona uma mudança de sede nacional "para um espaço mais participativo, um espaço mais aberto às pessoas". O PSD tem, na sua organização interna, de ser um partido mais aberto, e uma mudança de sede pode ser um bom sinal disso, afirmou.

Congresso com formato inovador

Questionado sobre os candidatos à liderança do PSD, Alexandre Poço prefere deixar possíveis considerações para depois do congresso. As eleições diretas para escolher o líder do PSD realizam-se a 28 de maio e vão ditar um novo ciclo do partido. Caso o próximo líder dos sociais-democratas esteja ausente do Parlamento, o partido terá de encontrar uma solução "harmoniosa" para garantir que "a oposição acontece", disse Alexandre Poço.

Com vários momentos lúdicos, este congresso pretende ser inovador para servir como exemplo da modernização do partido e mostrar que não se deve fazer eventos "apenas porque sim", contou.

Até o código de vestimenta foi pré-anunciado no Twitter da JSD (em tom de brincadeira). Uma má notícia para os "fãs da calça bege e do blazer azul-escuro", lê-se na página da juventude social-democrata. O partido publicou uma imagem na qual se lia que era proibida essa vestimenta e deixou o repto, em sintonia com o nome da moção: "Venham confortáveis e prontos para estar na linha da frente!". Para quem levou a brincadeira a sério, Alexandre Poço clarifica: "todas as vestimentas serão permitidas, naturalmente, no congresso da JSD".