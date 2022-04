Luísa Salgueiro diz a Moreira ser "mais útil" adiar saída da ANMP

Porto exortado a esperar quando se prepara para aprovar desfiliação. PSD solidário mas Assembleia é que decidirá.

Quando Rui Moreira se prepara para fazer aprovar hoje, em reunião da Câmara do Porto, a saída deste concelho da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a presidente desta estrutura, Luísa Salgueiro, escreve-lhe para dizer que considera "mais útil" para todos os associados que fique e adie qualquer decisão de desfiliação pelo tempo "razoável" para que as negociações com o novo Governo surtam efeito. A propósito, a autarca socialista acena com "resultados em breve" no âmbito da polémica descentralização de competências.

A desvinculação do Porto da ANMP, sobretudo baseada na falta de verbas para a gestão das escolas, é o último ponto da agenda da reunião da Câmara desta manhã. Moreira tem a maioria que lhe permite aprovar esta proposta, seguindo depois para reunião da Assembleia Municipal, onde já será necessário aguardar pelo posicionamento dos outros partidos, desde logo do parceiro PSD, dada a ausência de uma maioria.