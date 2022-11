Lula da Silva pode vir a Portugal já no próximo fim de semana

JN Hoje às 22:55 Facebook

O presidente eleito do Brasil poderá vir a Portugal para uma visita oficial já no próximo fim de semana.

Lula da Silva poderá visitar Portugal nos próximos dias, para se encontrar com o primeiro-ministro e o chefe de Estado portugueses. A passagem por Lisboa deve acontecer depois de o presidente eleito do Brasil participar na COP-27, no Egito, e antes de regressar ao Brasil.

A "hipótese" foi confirmada pelo assessor de Lula da Silva ao "Expresso" e reiterada à TSF pelo gabinete do primeiro-ministro como uma possibilidade.

A confirmar-se o encontro, será o arranque do périplo internacional que Luiz Inácio Lula da Silva prometeu fazer para que o Brasil deixasse de ser "um pária" na comunidade internacional, depois da governação Bolsonaro.