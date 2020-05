Mais 14 mortos e 165 novos casos de covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 13:19, atualizado às 13:49 Facebook

Portugal regista esta segunda-feira 1330 óbitos de covid-19 e 30788 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Há 17822 doentes recuperados.

Dos 14 novos óbitos registados no boletim epidemiológico desta segunda-feira, "apenas seis ocorreram nas últimas 24 horas", explicou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa diária sobre a pandemia em Portugal. "Os outros nove resultam da verificação dos certificados de óbito".

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, explicou que os médicos que registam os óbitos podem assinalar uma vítima como sendo um caso suspeito e o registo como vítima do novo coronavírus só é feito após o resultado do teste, sendo então contabilizado no boletim epidemiológico.