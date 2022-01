Mais 192 internados com covid-19 em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 15:50, atualizado às 16:00 Facebook

Portugal somou quase mais de 45 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas, período durante o qual morreram 30 pessoas. O número de internados aumentou consideravelmente: há mais 192 doentes nos hospitais.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) reporta este domingo mais 45 569 infetados face a sábado, o que eleva para 2 221 825 o número total de casos confirmados desde março de 2020. Por outro lado, em relação a ontem, recuperaram da doença 10 571 mil pessoas, havendo, ao todo, mais de 489 mil doentes com o vírus ativo (aproximadamente mais 35 mil do que ontem) - este número tem vindo a subir desde 11 de janeiro.

Depois de quatro dias com o número de novos casos a apresentar-se superior a 50 mil, o valor de hoje representa uma descida, mas importa lembrar que esta diminuição é comum aos domingos e segundas-feiras, face à menor realização de testes de diagnóstico à covid-19 durante o fim de semana. Comparando com o passado domingo, quando foram contabilizados 32 271 contágios, o número de hoje é superior.

Norte com 45% dos novos casos

Tal como tem vindo a acontecer nos últimos dias, a maioria dos casos (cerca de 45%) está concentrada na região Norte que hoje soma mais 20 549 infeções. No continente, segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 13 303, o Centro, com 6954, o Algarve, com 1716, e o Alentejo, com 1337. Na Madeira, há mais 1005 contágios e nos Açores 705.

Maior pressão nos hospitais

Num dia em que as autoridades de saúde lamentam mais 30 óbitos associados à covid-19 - 16 em Lisboa e Vale to Tejo, 10 no Norte, dois no Centro, um no Alentejo e um no Algarve -, aumentando para 19 569 o número total de mortes, o relatório da DGS apresenta sinais de maior sobrecarga nos hospitais. Há hoje mais 192 doentes internados (2219 ao todo), com mais seis camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos (160, no total).