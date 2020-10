Mais 8 mortos e 944 novos casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 13:48, atualizado às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Há mais oito óbitos associados à covid-19 nas últimas 24 horas e mais 944 novos casos de infeção. Mais 325 doentes conseguiram recuperar.

Portugal regista um total de 2040 mortes causadas pela covid-19 e 81256 infeções pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia, em março, segundo o boletim epidemiológico divulgado, esta quarta-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas ocorreram oito óbitos: cinco na região de Lisboa e Vale do Tejo, um na região Norte, um na região Centro e outro no Algarve. São três homens e três mulheres com 80 ou mais anos, um homem entre 50-59 anos e outro homem na faixa etária de 30-39 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que soma mais novas infeções pelo novo coronavírus, são 494 casos positivos desde terça-feira (tem 41225 no total). A região Norte tem mais 356 casos (29469), o Centro mais 58 (6561), o Alentejo mais oito (1595), o Algarve mais 21 (1862), os Açores mais um (287) e a Madeira mais seis (257).

Atualmente é a região Norte que apresenta maior número de vítimas mortais por covid-19 (900), seguida da região de Lisboa (811), Centro (269), Alentejo (25), Algarve (20) e Açores (15).

Até agora já recuperaram 51037 doentes (mais 325) e estão sob vigilância das autoridades de saúde 46023 pessoas (menos 414). Há 28179 casos de covid-19 ativos em Portugal (mais 611).

Esta quarta-feira há mais 32 doentes internados devido ao novo coronavírus (764 no total) e mantém-se inalterado o número de pacientes internados em unidades de cuidados intensivos (104).