Mais de 53 mil doentes a aguardar cirurgia aos olhos

Quase metade dos utentes em lista de espera nos hospitais públicos é de Lisboa e Vale do Tejo, que registou uma subida de 46% nas novas inscrições.

Há 53 316 utentes à espera de uma cirurgia oftalmológica no Sistema Nacional de Saúde. Quase metade (39%) é de Lisboa e Vale do Tejo, onde o número de inscritos aumentou relativamente ao ano passado. O Ministério da Saúde reporta 20 846 doentes só naquela região, que é, de resto, a zona do país com mais pacientes em lista de espera na especialidade de Oftalmologia. Este número "resulta de um aumento de 46,2% nas novas inscrições para cirurgia, face a abril de 2020" naquela região. O Hospital de Guimarães, já está a receber pacientes do sul do país, vindos de unidades sem capacidade para realizar as operações dentro dos tempos legais.

No total nacional, há uma ligeira diminuição no número de utentes a aguardar cirurgia. Os dados provisórios de abril passado do Ministério da Saúde apontam para um decréscimo de "6,5% face ao mesmo período de 2020" no número de utentes inscritos para cirurgias oftalmológicas. Em abril de 2020, estavam 57 028 na lista de espera dos hospitais públicos.