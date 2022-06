Mais restrições à rega com dois terços do país em seca extrema

Joana Amorim Hoje às 20:37 Facebook

Em cima da mesa abastecimento por autotanque em zonas de Trás-os-Montes. Este é o ano mais seco de sempre.

As altas temperaturas que se fizeram sentir nas primeiras semanas de junho vieram agravar o ano hidrológico, que é agora o mais seco de sempre. Colocando dois terços do território em seca extrema e o restante em severa. Obrigando o Governo a lançar 28 novas medidas de contenção. Trás-os-Montes e Barlavento são o foco das preocupações. Avançando-se com mais restrições à rega nas albufeiras de aproveitamento hidroagrícola e estudando-se o abastecimento por camiões-cisterna em algumas localidades transmontanas.

O ponto de situação foi esta terça-feira feito pelos ministros do Ambiente e da Agricultura, após reunião da Comissão da Seca. Apesar de Portugal viver "uma situação muito grave, talvez das mais graves desde 1931, tem água para consumo humano salvaguardada para dois anos", disse Duarte Cordeiro. Das palavras de confiança, o aviso: "Temos que saber gerir a água de forma mais racional". A partir de julho, serão lançadas "campanhas para promoção do uso eficiente da água".