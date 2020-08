Mais três mortes e 157 novos casos de covid-19 em Portugal

JN Hoje às 14:27 Facebook

Portugal regista esta segunda-feira mais três óbitos por covid-19 e 157 novos casos de infeção. Conseguiram recuperar da doença mais 89 pessoas.

A Direção-Geral da Saúde contabiliza um total de 1759 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia, em março, e 52825 casos confirmados de infeção. Até agora conseguiram recuperar da doença 38600 pessoas.

As três vítimas mortais são todas da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), todos homens, dois com mais de 80 anos e um com mais de 60.

Há mais oito pessoas internadas em hospitais, para um total de 374, e menos quatro em unidades de cuidados intensivos (são agora 29), segundo dados do boletim epidemiológico da DGS, revelado esta segunda-feira.