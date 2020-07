Mais três mortes e 203 infetados em Portugal, 72% na região de Lisboa

Rita Salcedas Hoje às 13:45, atualizado às 13:49 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, três mortes e 203 novos casos de infeção por covid-19, 72% na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ao todo, contam-se 50.613 infetados e 1725 óbitos.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal três pessoas desde terça-feira, dia em que o balanço também tinha dado conta de três óbitos, elevando para 1725 ​​​​​​o número total de mortes por covid-19. As vítimas, um homem e duas mulheres com 80 anos ou mais, foram todas registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Mais internamentos e 249 recuperados

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 203 casos de infeção, havendo agora 50.613 infetados desde março. Dos novos contágios, 146 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 25.763 infetados), o que equivale a cerca de 72% do total. O Norte soma hoje mais 36 casos (18.585 ao todo), a região Centro mais sete (4429), o Alentejo mais nove (706) e o Algarve mais cinco (858). Açores (167) e Madeira (105) continuam com os mesmos casos de ontem.

Há, em todo o país, 403 pessoas a receber tratamento hospitalar (mais uma do que ontem), 43 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais dois). Há, por outro lado, 35.875 casos recuperados, mais 249 do que ontem. Contas feitas, há cerca de 13 mil doentes ativos no país todo.