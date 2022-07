Marcelo cancela visita a Nova Iorque "devido ao risco de incêndios

Sandra Alves Hoje às 22:29, atualizado às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República cancelou a visita prevista a Nova Iorque, nos Estados Unidos, "devido ao muito elevado risco de incêndios florestais" em Portugal.

A Presidência da República informou, este sábado à noite, que Marcelo Rebelo de Sousa "cancelou a deslocação a Nova Iorque no início da próxima semana, onde deveria intervir numa reunião especial do Conselho Económico e Social da ONU."

A nota acrescenta que "o presidente da República decidiu ficar em Portugal no início da semana, devido ao muito elevado risco de incêndios florestais".

Também o primeiro-ministro, António Costa, anunciou este sábado que cancelou a visita oficial a Moçambique, prevista para os próximos dias 11 e 12 de julho, "face às previsões meteorológicas que indicam um agravamento muito sério do risco de incêndio rural nos próximos dias".

Os anúncios de Marcelo e Costa surgem depois de o Governo ter decidido avançar com a situação de contingência entre segunda-feira e a próxima sexta-feira, devido ao risco de incêndio elevado, resultado do agravamento das condições meteorológicas, com altas temperaturas, ventos fortes e níveis de humidade baixos. Durante este período, o país passa a estar em estado de alerta vermelho.