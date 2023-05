Marcelo arrasa Galamba e Costa mas não demite Governo

Rita Salcedas Hoje às 20:07, atualizado às 20:28 Facebook

O presidente da República considerou, esta quinta-feira, que João Galamba deveria ter sido afastado pelo primeiro-ministro, por causa da falta de "confiabilidade" que o caso que o envolve gerou. Vê responsabilidades do ministro, mas decide não demitir o Governo.

Num discurso marcado por avisos a Costa e fortes críticas à postura do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa colocou a tónica na importância de um poder político credível, respeitável e confiável, prometendo que vai estar "ainda mais atento" ao exercício do poder. Mas, a bem da "estabilidade" do país, mantém o Executivo.

O chefe de Estado começou o discurso desta noite no Palácio de Belém a anunciar "duas palavras, uma sobre o passado e outra sobre o futuro". Sobre a primeira, destacou que os "grandes números muito positivos da nossa economia" ainda não chegaram à maioria dos portugueses, "que esperam e precisam de mais e melhor" de um poder político que resolva os seus problemas. "Isso exige capacidade, confiabilidade, credibilidade, respeitabilidade e autoridade. E para existir autoridade, para ser confiável, ser credível, ser respeitável, tem de se ser responsável. Onde não há responsabilidade, na política como na administração, não há autoridade, respeito, confiança, credibilidade", apontou Marcelo, defendendo que um governante tem de ser responsável por aquilo que faz ou não faz e também "por aquilo que fazem ou não fazem aqueles que escolhem e nos quais é suposto mandar".

A posição de Marcelo Rebelo de Sousa, que esta quinta-feira esteve reunido com António Costa, acontece dois dias depois de o primeiro-ministro ter rejeitado demitir o ministro das Infraestruturas por uma questão de "consciência", defendendo que João Galamba não falhou em nenhuma das etapas do caso que envolveu o ex-ministro adjunto e que, por outro lado, disponibilizou toda a informação à comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP. Na altura, Costa frisou que a eventual dissolução do Parlamento ia depender da avaliação do presidente da República, deixando o futuro político do país nas mãos de Marcelo.

Costa não aceitou demissão: "Dou primazia à minha consciência"

Falando ao país na terça-feira, António Costa frisou que seria "muito mais fácil" seguir a "opinião unânime dos comentadores" e aceitar o pedido de demissão de João Galamba. "Mas, entre a facilidade e a minha consciência - lamento desiludir aqueles que vou desiludir -, dou primazia à minha consciência", considerou, explicando ter "o entendimento o de que o ministro das Infraestruturas não procurou, de forma alguma, ocultar qualquer informação à comissão parlamentar de inquérito da TAP". "Pelo contrário, o facto que determinou a sua decisão de demitir um colaborador [o ex-adjunto Frederico Pinheiro] foi a suspeita de que esse colaborador estava a ocultar informação que era solicitada pela CPI", referiu.

"Não só não tenho nenhum indício de que procurou ocultar informação como todos sabemos que, na realidade, foi ele quem disponibilizou essa informação à CPI", afirmou Costa, assegurando ter analisado bem todos os ângulos do caso e em nenhuma das etapas (demissão do ex-adjunto, agressão e roubo de computador) ter identificado "responsabilidade do ministro".