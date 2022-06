Marcelo sobre fecho de urgências: "é um ponto crítico específico"

JN/Agências Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República considerou, este sábado, objeto de preocupação o encerramento de serviços de urgência de obstetrícia, mas contrapôs que se trata de um "ponto crítico específico" e que deve olhar-se para o sistema de saúde globalmente.

Esta posição foi assumida por Marcelo Rebelo de Sousa em Londres, depois de questionado pelos jornalistas sobre o encerramento de serviços de urgência de obstetrícia em Portugal.

Na resposta, o chefe de Estado desdramatizou, dizendo que houve "uma situação crítica neste fim de semana longo em alguns serviços de obstetrícia".

"Isso acontece e, obviamente, não deixa de ser objeto de preocupação. Mas esse é um ponto crítico específico. Temos de olhar para esses pontos específicos, que têm a ver com outro que é o dos cuidados primários, analisando o sistema como um todo e ir introduzindo as mudanças necessárias para o adaptar à realidade", acrescentou.

O Hospital de Braga confirmou que vai fechar domingo, e durante 24 horas, a urgência de obstetrícia "pela impossibilidade completar escalas", mas garante que "está a trabalhar" para que "a resposta seja garantida" junto de outras unidades.

Os problemas de falta de médicos para assegurar as escalas de urgência estendem-se a outros hospitais do país, nomeadamente da região de Lisboa e Vale do Tejo.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) avisou na sexta-feira que os constrangimentos no funcionamento dos serviços de obstetrícia e ginecologia vão manter-se até segunda-feira em vários hospitais na região de Lisboa.

PUB

"Apesar de todos os esforços desenvolvidos, não foi possível ultrapassar os constrangimentos no funcionamento de alguns serviços de Obstetrícia/Ginecologia da Região" no período dos feriados (até segunda-feira), disse a ARSLVT em comunicado.

A resposta aos utentes, sublinha, "será garantida pela rede do SNS da região, com desvios na resposta ao serviço de urgência externa".

Na sexta-feira foi conhecido o caso de uma grávida que perdeu o bebé alegadamente por falta de obstetras no hospital das Caldas da Rainha.