Médica que denunciou más práticas está a ser ouvida no Algarve

A médica interna de Cirurgia Geral em Faro Diana de Carvalho Pereira está a ser ouvida, esta terça-feira, no hospital de Portimão, no âmbito do inquérito interno sobre alegadas más práticas e negligência no Hospital de Faro.

A médica chegou pelas 10 horas à unidade hospitalar de Portimão, acompanhada pelo advogado Francisco Teixeira da Mota. O inquérito interno, aberto na sequência da denúncia de 11 casos de negligência e de más práticas, está a ser conduzido pelo médico cirurgião do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Mahomede Americano. O especialista foi nomeado instrutor do processo de averiguações.

"Espero ser ouvida, ser ouvida com clareza e que me recebam bem", declarou a jovem médica, à entrada na unidade. Questionada sobre se confia na independência do inquérito interno, referiu não saber. "Vou ver, não conheço as pessoas em causa".

O cirurgião e o diretor do Serviço de Cirurgia I do Hospital de Faro, visados por Diana de Carvalho Pereira, já anunciaram que vão apresentar queixa por difamação. Esta terça-feira, a médica confirmou que também ela apresentará queixa por difamação.

Recorde-se que o Ministério Público está a investigar as acusações de alegada negligência médica contra um cirurgião e o diretor do Serviço de Cirurgia I do Hospital de Faro. A denúncia foi apresentada pela médica interna que garante ter conhecimento de "11 casos" ocorridos este ano, três dos quais morreram.

Numa das publicações nas redes sociais, deu conta que relatou 11 casos que ocorreram entre janeiro e março deste ano. "Dos onze doentes: três morreram, dois estão internados nos cuidados intermédios, os restantes tiveram lesão corporal associada a erro médico, que variam desde a castração acidental, perda de rins ou necessidade de colostomia para o resto da vida. Um dos doentes esteve uma semana com compressas no abdómen", acrescenta. "Ele [o diretor do serviço] conhece os casos das queixas e não decidiu fazer queixa ou afastar o cirurgião em causa. É, portanto, conivente com os atos e foi também, pelo mesmo motivo, alvo das queixas", escreveu então.

Diana de Carvalho Pereira garante que fez participações, também, à Ordem dos Médicos, à Entidade Reguladora da Saúde e à Administração Central do Sistema de Saúde.

Ao JN, o conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) explicou, no passado dia 10, que não teve conhecimento de nenhum dos casos denunciados pela médica interna, "uma vez que a mesma optou por os participar a entidades externas e só posteriormente informou o conselho de administração". Ainda assim, "instaurou um processo de inquérito interno urgente".