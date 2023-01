Médicos querem declaração de honra para acesso a baixas curtas

Rita Neves Costa Hoje às 07:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Médicos propõem declaração do utente sob compromisso de honra para períodos curtos de ausência.

A possibilidade de as baixas de curta duração (até três dias) serem emitidas pelo SNS24, ao invés do utente se dirigir a um centro de saúde, não está a ser bem recebida pelos médicos. O bastonário e os representantes dos médicos de família e de saúde pública defendem que a baixa só deve ser passada por clínicos. Para um período curto de doença, como uma indisposição, por exemplo, a melhor solução passaria por uma autodeclaração do trabalhador, que a entregaria à entidade patronal, sob compromisso de honra.

A proposta do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), em articulação com o Ministério de Saúde, tem como objetivo a redução da carga de trabalho nos centros de saúde, sobretudo quando estão em causa períodos curtos de doença e que não são remunerados. A declaração emitida pelo SNS24 não pode exceder os três dias consecutivos e só é usada até seis dias por ano.