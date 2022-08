Ministro da Economia é o mais rico, Costa é dos que têm mais casas

Costa e Silva tem quase um milhão de euros à ordem. Primeiro-ministro ganhou 116 mil euros em 2021.

O ministro da Economia, António Costa e Silva, é o governante que mais dinheiro ganhou em 2021. Segundo as declarações de rendimentos e património entregues pelos 18 titulares de pastas do Governo, que o JN consultou no Tribunal Constitucional, Costa e Silva teve um rendimento bruto de 384 936,96 euros no ano passado. Também é o ministro com mais dinheiro em contas à ordem - quase um milhão de euros. Já o primeiro-ministro, António Costa, é um dos que têm mais casas: cinco - duas delas herdadas, uma em Goa e outra em Lagoa (Algarve)-, sendo que está a adquirir uma sexta.

Depois de Costa e Silva, foi o ministro das Finanças, Fernando Medina, quem mais dinheiro ganhou: 127 089,88 euros brutos. Segue-se Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares, com 121 800 euros. António Costa é o quarto, com 116 100,8 euros. Alguns dos governantes apresentaram dados relativos a 2020.