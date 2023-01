Ministro da Educação apela a diálogo sem "discursos catastrofistas"

O ministro da Educação garantiu esta quarta-feira, no Parlamento, que o Governo "escuta" as reivindicações dos professores e que dá razão a "muitas delas". Comprometendo-se a "ir mais longe" e a "encontrar soluções" para os docentes "em parceria" com estes - embora sempre "com responsabilidade" -, João Costa apelou a que o debate ocorra "sem discursos catastrofistas".

"Vivemos tempos de luta dos professores e de outros profissionais da educação. Uma luta que o Governo escuta, reconhecendo circunstâncias atuais e antigas, que dão razão a muitas das reivindicações", afirmou o ministro, num debate sobre a escola pública. "Compete ao Governo encontrar soluções, em parceria e com responsabilidade, como temos feito ao longo dos últimos anos", referiu.

Segundo o governante, existem hoje várias "agendas ideol​​​​​​ógicas, políticas" e até mesmo "comerciais" apostadas em "anunciar o caos nos serviços públicos" e em levar a escola pública "neste arrastão de preconceitos". Os "discursos catastrofistas" apenas servem o propósito "dos que, há décadas, se irritam com os sucessos do Estado Social", argumentou.

João Costa mostrou-se disponível para "ir mais longe" nas negociações com os professores, construindo soluções "negociadas e participadas". O ministro recordou que, na semana passada, já foi apresentada uma proposta que cria "mecanismos regulares de vinculação" de docentes, que prevê vincular mais 10 500 destes profissionais.

No entanto, Alfredo Maia, do PCP - partido que requereu o debate - considerou que essa proposta está "armadilhada", uma vez que só envolve professores que tenham tido horário completo este ano. Ou seja: embora permitisse vincular docentes com, por exemplo, quatro anos de serviço, deixaria de fora outros que estão na carreira há uma década ou mais, pelo simples facto de, este ano, não terem tido horário completo. Para os comunistas, tal solução é "inaceitável".

Da Esquerda à Direita, os partidos denunciaram problemas como a precariedade, o envelhecimento da classe docente ou a necessidade da reposição integral do tempo de serviço. O PCP falou ainda da atratividade "reduzidíssima" da profissão e dos obstáculos à progressão na carreira.

Direita fala em "abandalhamento" e lembra agressões

António Cunha, do PSD, lembrou que nos Açores e na Madeira, onde o seu partido é Governo, os professores já recuperaram o tempo de serviço. "Este país discrimina de forma intolerável os professores em função da região onde estão", exclamou, ouvindo aplausos da sua bancada.

Acusando o Executivo de promover "uma cultura de facilitismo e abandalhamento da escola pública", o social-democrata denunciou, também, o "aumento indiscriminado das agressões" a professores e funcionários. Falou do "garrote" que impede a progressão nas carreiras e culpou o PS e "a Esquerda da geringonça" pelo facto de, "nestas condições, poucos jovens quererem ser professores.

O Chega também denunciou as "escolas destruídas" e os "professores agredidos" para demonstrar o seu descontentamento com a situação da escola pública. O líder do partido, André Ventura, recordou o responsável pelo congelamento da carreira dos professores: "Esse primeiro-ministro tem um nome: chama-se José Sócrates e foi primeiro-ministro do PS".

O líder da extrema-direita acusou João Costa de "fingir" que está a negociar com os professores e de contribuir para tornar a profissão num "pesadelo". "Esta crise tem um nome e um responsável, que se chama António Costa. Mas o sr. ministro é o cúmplice maior desta desgraça", considerou.