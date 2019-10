Montenegro é candidato e desafia Rio a ir a jogo

Nuno Miguel Ropio Hoje às 21:06 Facebook

Luís Montenegro anunciou, esta quarta-feira, que é candidato à liderança do PSD. O ex-líder parlamentar desafiou o atual líder, Rui Rio, a ir também a eleições, que para já estão marcadas para janeiro.

Numa entrevista na SIC, Montenegro disse que é "candidato por uma questão de coerência e convicção", sem esconder que a sua reflexão "tem muito tempo". "Era previsível pelo rumo que o PSD tomou", defendeu.

"Eu serei candidato nas eleições diretas por uma questão de coerência e convicção. Gostava que o dr. Rui Rio fosse candidato", disse, culpando o líder pelo pior resultado do partido em 36 anos, um resultado "muito mau e que deixa ao PSD muito pouco espaço para se afirmar".

"O resultado que o PSD teve no domingo foi um mau resultado, que aconteceu com uma estratégia que falhou, que já tinha sido evidenciada nas eleições europeias - com o pior resultado de sempre do PSD para o Parlamento Europeu", disse, considerando que o atual líder fez do PSD "um partido subalterno ao PS".

"O PSD não pode estar todos dias a reclamar acordos com o PS", defendeu, dizendo que, ainda por cima, "o dr. António Costa não é um reformista" e "era batível nestas eleições".

Montenegro diz que "quando o PS se apropriou da bandeira" das boas contas, "o PSD colou-se mostrando uma disponibilidade quase permanente", enquanto internamente teve "uma gestão que criou divisionismo".

Rui Rio permanece em silêncio desde que, após a derrota eleitoral de domingo, começaram a surgir vozes a pedir uma reunião do Conselho Nacional e a antecipação das eleições internas prebistas para janeiro.