Montenegro ofendido com quem o acusa de atacar imigrantes e desempregados

O líder do PSD afirmou ter ficado "admirado" com as acusações que ouviu depois de, recentemente, ter considerado "imoral" que quem trabalha ganhe menos do que quem "não faz esse esforço". Negando que estivesse a referir-se aos desempregados nessa situação, Luís Montenegro considerou também "escandaloso" que o acusem de xenofobia por ter dito que Portugal deveria atrair, sobretudo, imigrantes que se adaptem mais facilmente ao país. Sobre o facto de o presidente da República ter pedido "bom senso" quando se fala de imigração, disse acreditar que o aviso não era para si.

"Nos últimos dias disse e refirmo que as pessoas que trabalham não devem, numa sociedade justa e equilibrada, ter um rendimento inferior às pessoas que não trabalham", afirmou o presidente do PSD, esta terça-feira, em Lisboa. "Não falei de desempregados e muito menos de pensionistas, como vejo para aí nas redes sociais", esclareceu.

Questionado sobre qual era, então, o destinatário dessa sua intervenção anterior, Montenegro disse estar a falar "das pessoas que estão na esfera de dependência de prestações sociais", esclarecendo, contudo, que considera esses apoios "necessários para colmatar situações de absoluta vulnerabilidade humana".

"Não podemos é ter uma sociedade que incentiva a que esse número de pessoas aumente em detrimento daquelas que produzem, que trabalham", acrescentou. "Isto parece-me tão óbvio que até fico, sinceramente, admirado de como é que alguns dos nossos adversários políticos poderão querer deturpar estas palavras", insistiu o líder laranja.

"No caso da imigração, então, é mesmo escandaloso", prosseguiu o líder da Oposição, lembrando que já defende "há cinco anos" que o país deve captar mais cidadãos estrangeiros, por forma a resolver problemas de mão-de-obra.