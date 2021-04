Ligeiro aumento de mortes e internados em dia com 478 infetados

JN Hoje às 14:03 Facebook

Morreram seis pessoas e 478 novos casos de covid-19 foram registados este domingo. Há mais seis pessoas internadas, num total de 348. Doentes em UCI sem alterações.

Morreram duas mulheres na casa dos 70 anos e quatro na faixa etária dos 80

Depois de, no passado domingo, 18 de abril, ter reportado 441 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje mais 37 infetados: 478 no total.

O número de vítimas mortais associadas à doença (seis) também aumentou em relação ao passado domingo, altura em que foram contabilizadas três mortes.

Face ao boletim de ontem, que registou 567 novos casos e dois óbitos, verificou-se uma quebra nos positivos e um ligeiro aumento das mortes.

Desde o início da pandemia morreram 16.965 pessoas, 834.442 contraíram a doença e 792.685 recuperaram, 308 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da DGS indica ainda que existem, neste momento, 24.792 casos ativos em território nacional, mais 164 do que ontem.

Dos casos positivos, 172 são no Norte, 134 em Lisboa e Vale do Tejo, 42 no Centro, 51 no Alentejo, 30 no Algarve, 35 na Madeira e 14 nos Açores.

As mortes foram registadas no Norte (duas), no Centro (duas), em Lisboa (uma) e no Algarve (uma), correspondendo a duas mulheres entre os 70 e os 79 anos e a quatro na faixa etária dos 80.

Doentes graves sem alterações desde sexta-feira

Apesar de, no sábado, os internados terem baixado consideravelmente, hoje voltaram a subir para um total de 348 (mais seis).

Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) permanecem, desde sexta-feira, 98 pacientes, valor igual ao reportado a 28 de setembro.