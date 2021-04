Menos 42 internados num dia com mais de 600 recuperados da covid

Rita Neves Costa e Mariana Albuquerque Hoje às 14:07 Facebook

Portugal registou nas últimas 24 horas mais duas vítimas mortais e 567 novos casos de covid-19. O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista menos 42 doentes internados nos hospitais portugueses. Mais 626 pessoas recuperaram da doença.

Número de doentes graves (98) é o mais baixo desde 28 de setembro

Depois de, no passado sábado, 17 de abril, ter reportado ​​​​​​​649 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 567 infetados. O número de vítimas mortais associadas à doença (duas) também caiu em relação ao passado sábado, altura em que foram contabilizadas cinco mortes.

Face ao boletim de ontem, que registou 506 novos casos e um óbito, verificou-se uma ligeira subida: mais 61 infetados e mais uma morte.

Desde o início da pandemia morreram 16.959 pessoas, 833.964 contraíram a doença e 792.377 recuperaram, 626 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da DGS indica ainda que existem, neste momento, 24.628 casos ativos em território nacional, menos 61 do que ontem.

LVT com mais casos positivos. Uma morte no Norte e outra na região de Lisboa

Dos casos positivos, 220 são em Lisboa e Vale do Tejo, 215 no Norte, 59 no Centro, nove no Alentejo, 25 no Algarve, 25 na Madeira e 14 nos Açores.

As mortes foram registadas no Norte e na região de Lisboa, correspondendo a um homem e uma mulher na faixa etária dos 80 anos.

Pelo quinto dia consecutivo, o número de internamentos baixou para um total de 342 (menos 42 do que ontem).

Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) permanecem os mesmos 98 pacientes, valor igual ao reportado a 28 de setembro.