Nova avaliação à recuperação de aprendizagens em 2023

Os alunos do 3.º , 6.º e do 9.º ano vão voltar a ser avaliados na leitura, ciências e matemática no próximo ano. Será o segundo diagnóstico ao impacto do ensino à distância e ao consequente plano de recuperação das aprendizagens.

O segundo estudo amostral está previsto na resolução do Conselho de Ministros, publicada ontem em Diário da República, que prolonga as ações do Plano de Recuperação das Aprendizagens para o próximo ano letivo.

A amostra de alunos e de escolas será definida pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE). As provas irão realizar-se em janeiro, "num modelo muito idêntico" ao da avaliação feita em 2021. O objetivo é que os resultados sejam "comparativos" e permitam a "produção de indicadores de recuperação", sublinhou o IAVE em resposta enviada ao JN.