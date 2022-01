Nova plataforma do IMT visa acelerar homologações 

Ferramenta online tem diminuído tempos de resposta. Associação automóvel congratula-se e pede mais diálogo.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) lançou uma nova plataforma online que tem permitido diminuir os tempos de resposta aos pedidos de homologação de veículos importados. A agilização do processo era uma das reivindicações do setor do comércio automóvel que chegou a criticar a demora na homologação de viaturas usadas importadas. Em muitos casos, para além de um mês.

Segundo a Associação Portuguesa do Comércio Automóvel (APDCA), a demora nos processos "começou a tornar-se evidente com o início da pandemia", chegando a ultrapassar os 30 dias de espera. A associação, que em outubro questionou o IMT sobre os atrasos, congratula-se com a "nova plataforma. Até agora, e tirando dificuldades técnicas pontuais, parece estar a funcionar e a agilizar muito todo o processo", indica. Ainda assim, pede uma maior abertura para diálogo.