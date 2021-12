Novos casos de covid em Portugal voltam a superar os cinco mil

M. A. Hoje às 14:22 Facebook

Portugal registou 5062 novos casos de covid-19 e 12 mortes associadas à doença nas últimas 24 horas. Internamentos voltaram a descer.

Depois da descida no número de infetados no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) de sexta-feira, quando se contabilizaram 4644 casos, o balanço epidemiológico deste sábado revela uma nova subida: 5062 positivos. O número de mortes pelo novo coronavírus foi, hoje, inferior: 12 pessoas perderam a batalha para a doença.

Desde o início da pandemia morreram 18.753 pessoas, 1.220.836 contraíram a doença e 1.131.643 recuperaram, 5016 delas nas últimas 24 horas. O número de casos ativos aumentou para 70.440, mais 34 do que ontem.

Pelo quinto dia consecutivo, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a que contabilizou mais infetados, 2223, seguindo-se o Norte com 1360, o Centro com 836, o Algarve com 273 e o Alentejo com 133.

Das 12 mortes, três foram reportadas em LVT, três no Centro, três no Algarve, duas no Norte e uma nos Açores, correspondendo a quatro octogenários, cinco pessoas na casa dos 70 anos, duas na dos 60 e uma na faixa etária dos 50.

Internados descem pelo terceiro dia consecutivo

As hospitalizações voltaram a descer. Nos hospitais portugueses estão, agora, 905 infetados, menos 38 em relação ao boletim anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) não houve alterações: estão 147 pessoas.