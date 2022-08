Número de caçadores aumentou após três anos em queda

Época de caça a oito espécies começa hoje, condicionada pela proibição de acesso a florestas. Em 2021/2022 houve 115 mil licenças emitidas.

O número de licenças de caça emitidas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) aumentou para 115 726 na época passada, depois de três anos em queda. A partir de hoje começa a época de caça a oito espécies cinegéticas, mas a situação de alerta vai condicionar a atividade pelo menos nos primeiros três dias, até terça-feira, pois é proibido aceder a zonas florestais.

A diminuição do número de caçadores verificava-se desde a época 2017/2018. Naquele período, o ICNF emitiu 124 499 licenças e, em 2020/2021, o número já tinha caído para 111 928, menos 12 571. Na época passada, a de 2021/2022, subiu para 115 726. A licença nacional é a preferida para 38 817 caçadores e registou um aumento de 834 face a 2020/2021. As licenças regionais também aumentaram em todas as regiões. Já as autorizações de caça para não residentes, destinadas a estrangeiros que quiseram caçar em Portugal, mais do que duplicaram, passando de 826 para 1850 títulos emitidos.