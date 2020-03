Covid-19 pôs Portugal a meio gás. Conheça os serviços fechados ou suspensos

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 23:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Nos últimos dias, o Covid-19 tem motivado o encerramento de serviços em todo o país. O Norte é a região mais afetada, mas há escolas, universidades, empresas e autarquias a tomar medidas. Fica aqui um resumo.

Escolas

Fechos: todas as escolas dos concelhos de Felgueiras e Lousada; Escola Secundária da Amadora e Escola Básica Roque Gameiro (Amadora); Secundária Manuel Teixeira Gomes e Escola Básica Professor José Buisel (Portimão)

Cancelamento de atividades: Conservatório do Porto

Ensino Superior

Fechos: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto; instalações partilhadas da Farmácia da Universidade do Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar; Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (Porto); Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Paredes e Famalicão); Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz (Almada)



Cancelamento de atividades: Universidade de Lisboa; Universidade Nova de Lisboa; Universidade de Coimbra; Universidade do Minho; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Universidade Lusíada-Norte; Universidade dos Açores; Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Instituto de Estudos Superiores de Fafe; Escola Superior de Saúde de Leiria; Universidade de Évora; Politécnico de Beja

Saúde

Fechos: Programa Integrado de Apoio à Comunidade de Matosinhos; todas as Juntas Médicas de avaliação de incapacidade

Limitação de visitas: todos os hospitais e lares do Norte; Centro Hospitalar de Lisboa Norte; IPO de Lisboa; Direção Regional de Saúde dos Açores; Hospital de Évora; Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Autarquias

Cancelamento de atividades: Câmaras do Porto, Felgueiras, Lousada, Vila Nova de Gaia, Paredes, Paços de Ferreira, Vizela, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Coimbra, Cantanhede, Celorico de Basto, Portimão e outras; União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (Porto)

Outros

Fechos: sede da Parfois (Gondomar); fábrica de calçado (Lousada)

Cancelamentos: visitas nas prisões do Norte (sempre) e de todo o país (fins-de-semana); espetáculo "The Scarlet Letter" no Teatro Nacional São João; feira de tecnologia na Exposalão (Batalha); dia da Defesa Nacional (até dia 23); meia-maratona e corrida do dia do Pai em Braga; atividade dos escalões de formação do Portimonense SC