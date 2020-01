PAN vai abster-se na generalidade, mas deixa tudo em aberto para votação final do OE2020

Hoje às 16:18 Facebook

O PAN anunciou esta quarta-feira que se vai abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), deixando tudo em aberto para a apreciação final e avisando o Governo que "terá que ser mais ambicioso".

Em conferência de imprensa no parlamento, em Lisboa, e depois de PCP e Chega terem anunciado esta quarta-feira o sentido de voto na generalidade do OE2020, a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, deixou claro que o orçamento "está muito aquém" e por isso o partido não pode votar favoravelmente.

Assim, o PAN, que tem nesta legislatura quatro deputados, vai abster-se na votação de sexta-feira e espera depois pelo debate na especialidade para decidir o seu voto no final do processo orçamental, avisando que "está tudo em aberto" e deixando um alerta ao Governo de que "terá que ser mais ambicioso".