Partidos da Esquerda à Direita criticam Orçamento que só PS irá aprovar

As críticas ao Orçamento do Estado (OE) dominam as intervenções que os partidos políticos, da Esquerda à Direita, estão a fazer antes da votação final global do documento. O OE será aprovado apenas com os votos a favor dos socialistas e com a abstenção de PAN e Livre. Todas as outras forças votarão contra.

André Ventura, do Chega, afirmou que, finda a geringonça, o PS "escolheu o PAN e o Livre como os seus apêndices", acusando os socialistas de "arrogância" por "chumbarem tudo a todos". O seu partido, recorde-se, não conseguiu fazer aprovar nenhuma das 309 propostas de alteração ao OE que apresentou.

Para Carla Castro, da IL, o OE não serve o país por três ordens de razões: "Não contribui para a melhoria das empresas e do crescimento, para os serviços públicos e para repor o poder de compra das famílias".

A deputada acusou o Governo de "não ter a ambição de transformar ou reformar", recordando que os liberais apenas tiveram cinco propostas aprovadas de entre as mais de 120 que apresentaram. Também criticou o Executivo por engordar "a máquina do Estado", pela "falta de confiança" nas empresas e por manter o país "afogado em impostos" que "castigam o sucesso".

Paula Santos, do PCP, defendeu que as votações do Orçamento foram "a confirmação de que a maioria absoluta do PS não vai servir para dar resposta aos problemas" do país.

"O PS quis eleições para se desfazer da intervenção do PCP e as primeiras consequências da maioria absoluta são a desconsideração dos problemas dos trabalhadores e uma maior submissão às imposições da UE", frisou.

Catarina Martins, do BE, rejeitou ser "cúmplice" de um OE "de baixos salários" e que não impede os serviços públicos de "se degradarem", acusando o PS de ter "brincado às cedências" durante as votações, mas sem alterar "nada de significativo" à proposta do Governo.

Para a líder bloquista, o Executivo "optou por deixar em perda quem vive do trabalho num momento em que a economia está a crescer e a produção a aumentar. Só os salários é que encolhem, afirmou.

Inês Sousa Real, do PAN, mostrou-se satisfeita com os "avanços muito importantes que surgem pela mão do PAN", o partido que conseguiu fazer aprovar mais propostas de alteração ao OE. A deputada destacou medidas como os 40 milhões de euros para reduzir a pobreza energética, o reforço dos transportes públicos no interior ou a criação de uma rede nacional de bancos de leite materno.

Rui Tavares, do Livre, referiu que o seu partido "trabalhou para que o OE ficasse melhor agora" do que na sua versão inicial. Isso, frisou, "permite-nos fazer um caminho difícil mas construtivo" que faz com que, embora discordem da "estratégia global" do documento, os ecologistas não votem contra.