Pizarro sai e Eduardo Vítor candidata-se a líder do PS/Porto

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia e atual vice-presidente da Federação Distrital do Porto, prepara-se para suceder a Manuel Pizarro e candidata-se à liderança do PS/Porto. Pizarro sai de cena, após seis anos e meio enquanto presidente da Distrital socialista, por entender que as funções de ministro de Saúde "não são conciliáveis" com as responsabilidades políticas na maior federação do PS.

A candidatura do autarca gaiense à Distrital do Porto é formalizada hoje, depois de ter reunido o "consenso" e a "solidariedade" dos seus pares na federação e ter o "conforto" da concordância do secretário-geral do partido António Costa. Eduardo Vítor Rodrigues confirmou, ao JN, a decisão de avançar para a liderança do PS/Porto e só o fará, porque Manuel Pizarro quer sair.

"Faria sentido manter-se, mas tomou uma opção diferente. A minha candidatura é de continuidade", sustenta, na certeza de que um dos principais objetivos será reforçar o legado "invejável" de Pizarro, aumentando, se possível, a representatividade do PS nas autarquias do distrito do Porto.