Plataforma MEGA já emitiu 1,2 milhões de vouchers para manuais escolares

A distribuição dos vouchers que permitem a aquisição dos manuais escolares gratuitos foi antecipada em cerca de uma semana e os vouchers já estão a ser disponibilizados, divulgou esta quarta-feira o Ministério da Educação.

De acordo com a nota de imprensa divulgada, já foram entregues 1,2 milhões de vouchers para a aquisição de manuais escolares gratuitos, processo que só deveria decorrer a partir de dia 16.

Os vouchers vão ser disponibilizados consoante a formação das turmas. A partir do dia 16 de agosto, serão abrangidos os alunos do 1.º ciclo relativos ao 2.º, 3.º e 4.º anos; do 2.º ciclo recebem os do 6.º ano; do 3.º ciclo os do 8.º e 9.º anos; e do secundário os do 11.º e 12.º anos já terão acesso aos vales relativos aos manuais. Os restantes anos letivos poderão solicitar os mesmos a partir do dia 23 de agosto.

Os livros escolares podem ser levantados posteriormente nas livrarias parceiras.

Para beneficiarem dos manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação têm de registar-se na plataforma MEGA, em www.manuaisescolares.pt, ou através da app "Edu Rede Escolar". A partir de qualquer uma destas opções, terão acesso aos dados escolares dos seus educandos, aos respetivos vouchers para os manuais escolares, bem como à lista das livrarias aderentes, onde poderá ser feito o levantamento.

Para fazerem parte do programa MEGA - Manuais Escolares Gratuitos, as livrarias devem inscrever-se na área reservada da plataforma.