Português infetado com coronavírus trabalha em cruzeiros há cinco anos

Chama-se Adriano Luís Maranhão, tem 41 anos, é natural da Nazaré e exerce funções de canalizador do navio cruzeiro Diamond Princess há cinco anos. Este sábado, é dado como o primeiro português infetado com o coronavírus Covid-19.

Adriano está no cruzeiro desde 13 de dezembro e fez análises na quinta-feira, tendo sido colocado numa cabine em isolamento há cerca de oito horas.

A informação do diagnóstico foi avançada este sábado pela mulher do próprio, Emmanuelle Maranhão. O casal tem três filhos menores.

A comprovar-se o resultado positivo, este será o primeiro caso diagnosticado de um português com Covid-19.

As autoridades portuguesas ainda desconhecem, no entanto, o resultado das análises realizadas. Fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros garante ao JN que o Governo não tem, até ao momento, qualquer confirmação do referido caso.

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, também já afirmou estar à espera de confirmação oficial, tendo admitido ter recebido informação do Japão na sexta-feira à noite a informar que a tripulação do navio tinha começado a ser testada na quinta-feira.