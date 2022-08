Portugueses voltam a fugir do país após fim das restrições

Espanha continua entre os destinos mais procurados para a emigração. Mas há outros países em que se registam recordes, como Dinamarca, Países Baixos e Canadá.

Houve mais portugueses a saírem do país no ano passado, segundo os dados do Observatório da Emigração referentes a onze países, uma subida que estará relacionada com o alívio das restrições impostas pela covid-19.

Espanha, Alemanha, Áustria, Islândia, Luxemburgo, Países Baixos, Suécia, Noruega, Dinamarca e Canadá registaram mais emigrantes a entrar do que em 2020, sendo que nestes últimos seis foram ultrapassadas também as entradas registadas em 2019.