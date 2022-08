Procura por fármacos para tratar obesidade subiu 26%

Inês Schreck Hoje às 08:06 Facebook

Em 2021, vendas de medicamentos sujeitos a receita médica subiram e as dos suplementos desceram. Médicos, farmacêuticos e doentes alertam que acesso não é equitativo por falta de comparticipação.

As vendas nas farmácias de medicamentos sujeitos a receita médica para a obesidade aumentaram 26% em 2021 face ao ano anterior, enquanto os fármacos de venda livre e os suplementos alimentares estão a perder terreno. Estarão os doentes mais conscientes da importância do acompanhamento médico para tratar a obesidade? Os números apontam nesse sentido, deixando médicos, farmacêuticos e associação de doentes satisfeitos. Mas todos sabem que o acesso a estes medicamentos, com resultados cientificamente comprovados, não está ao alcance de todos. Enquanto não forem comparticipados, esta doença crónica que atinge milhões de portugueses, não tem travão.