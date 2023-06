Professor que desenhou cartaz de Costa: "Não tem absolutamente nada de racista"

Pedro Brito rejeita a interpretação feita por António Costa de que o cartaz que desenhou do primeiro-ministro com nariz de porco tenha um teor "racista". O professor, atualmente a dar aulas em Évora e que esteve presente na manifestação em Peso da Régua, admite, contudo, que se trata de "uma sátira forte", usada como "arma de contestação" na luta dos docentes.

"Não tem absolutamente nada de racista", diz o professor e também ilustrador que é autor do cartaz polémico de António Costa, bem como de outros da mesma natureza. No desenho, usado no sábado na manifestação dos professores, à margem da cerimónia do 10 de Junho, o primeiro-ministro aparece com nariz de porco, lábios salientes e dois lápis espetados nos olhos. "Pareceu-me um homem desesperado e que não sabe muito bem o que está a dizer", diz Pedro Brito, referindo-se ao facto de o primeiro-ministro ter classificado o cartaz de "racista". O docente leciona atualmente numa escola em Évora, a mais de 300 quilómetros do seu domicílio, explicou ao JN.

O professor, que se identifica como desenhador, caricaturista e artista plástico, é ainda responsável pelo desenho de João Costa, onde o ministro da Educação aparece retratado com um lápis espetado num olho. Tanto a ilustração de António Costa como a de João Costa têm sido usadas em vários protestos de professores há vários meses. Um dos desenhos do primeiro-ministro foi inclusive utilizado por um grupo de professores em Braga, no início de maio, aquando da realização do Conselho de Ministros naquela cidade. Em fevereiro também já eram usados numa manifestação organizada pelo S.TO.P, em fevereiro, e noutra no dia 25 de Abril.