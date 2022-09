Professora percorre quase 70 quilómetros para dar aulas

O itinerário no GPS traça o trajeto: de casa até ao trabalho, Patrícia Lopes percorre quase 70 quilómetros de estrada e passa cerca de 40 minutos ao volante. O cenário repete-se na volta. A professora de educação física vive em Gaia e, neste ano letivo, foi colocada no Agrupamento de Escolas de Esgueira, em Aveiro.

É com gosto e paixão que fala da profissão pela qual descobriu ter vocação quando frequentava o 10.º ano. O único senão é a distância entre o lar e o trabalho. Com dois filhos e o marido com a mesma profissão, todos os anos, em setembro, há que reorganizar a vida pessoal e profissional. Para estar com a família, a docente optou por fazer o itinerário todos os dias.

Patrícia Lopes terminou a licenciatura em 2006 e, desde então, concorreu sempre ao concurso nacional para obter uma vaga na escola pública. No entanto, numa fase inicial e para conseguir constituir família, optou por circunscrever as suas opções à Zona Norte.