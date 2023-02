Projetos-piloto para novos rastreios oncológicos arrancam em 2024

O ministro da Saúde garantiu, esta sexta-feira, que o país se vai antecipar às metas da União Europeia na implementação dos projetos-piloto para os novos rastreios ao cancro do pulmão, próstata e estômago.

Ao longo deste ano, os projetos-piloto vão ser estudados e "no próximo ano vamos avançar, vamos antecipar-nos às metas europeias [2025]", disse Manuel Pizarro, frisando que estão em causa áreas de inovação.

O ministro adiantou que os novos rastreios serão dirigidos a grupos específicos. No caso do rastreio do cancro do pulmão, o público-alvo serão pessoas que são ou foram grandes fumadores. Já o rastreio do cancro do estômago, cuja incidência é maior em determinadas zonas, como é o caso da região Norte, será implementado em localidades específicas.