Quase dez mil crianças ucranianas não foram à escola em Portugal

Do total de 14.265 menores que deram entrada no país, apenas 4376 estão matriculados. Associação de ucranianos está alarmada com os números e aponta dificuldades de integração. Língua e cultura são barreiras.

Há quase dez mil crianças e jovens, refugiados da guerra da Ucrânia, que deram entrada em Portugal, mas não estão matriculados em nenhum estabelecimento de ensino português. O número está a alarmar a Associação dos Ucranianos em Portugal, que se diz preocupada com o percurso escolar desses menores, com a forma como estão a ocupar o seu tempo e com a sua inserção na sociedade.

Cerca de 25% dos 55.635 refugiados oriundos da Ucrânia que entraram em Portugal são menores. Os números, fornecidos ao JN pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM) na passada quarta-feira, revelam que o país recebeu 14.265 pedidos de proteção temporária de crianças e jovens, entre os zero e os 17 anos. Alguns vieram da Ucrânia, mas são de outras nacionalidades. No entanto, de acordo com o Ministério da Educação, estão matriculados nas escolas portuguesas apenas 4376 desses menores. Ou seja, há 9889 que não estão.