Quinto caso de Covid-19 está internado no Hospital de São João

Foi diagnosticado mais um caso positivo de infeção pelo novo coronavírus, Covid-19, em Portugal.

O mais recente caso de Covid-19 em Portugal é um homem que está internado no Hospital de São João, no Porto, avançou a RTP.

Em comunicado, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirma que o doente tem 44 anos, "veio de Itália" e a sua "situação clínica está estável".

Trata-se do quinto caso confirmado em Portugal. Na segunda-feira (2 de março) foram confirmados os dois primeiros doentes infetados com o novo coronavírus, que surgiu na cidade de Wuhan, na China, em dezembro.

Trata-se de um homem com 60 anos, que teve início de sintomas a 29 de fevereiro, com ligação epidemiológica ao norte de Itália, onde esteve de férias. O paciente é um médico do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto.

O outro doente, internado no Hospital de São João, é um homem de 33 anos, que registou os primeiros sintomas a 26 de fevereiro e tem ligação epidemiológica a Valência, Espanha, onde trabalha na área da construção civil.

Na terça-feira (3 de março) houve duas novas confirmações de infeção.

Os dois doentes são um homem de 60 anos, internado no Hospital de São João, no Porto, e um homem de 37 anos no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Segundo comunicado da Direção-Geral da Saúde (DGS), ambos os pacientes têm ligação conhecida a outros casos de Covid-19 já confirmados.

No relatório divulgado na terça-feira, a DGS indicou que há um infetado com residência em Coimbra (distrito). A DGS confirmou ainda que depois dos dois casos "importados", um de Itália e outro de Espanha, os dois casos seguintes de infeção foi por contágio no interior do país. Até terça-feira, havia 101 notificações de casos suspeitos.