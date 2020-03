Dois do Porto, um de Lisboa e um de Coimbra. Os portugueses infetados com o Covid-19

Tiago Rodrigues Ontem às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Os quatro portugueses infetados com o novo coronavírus Covid-19 são homens, dois deles na faixa etária dos 30-39 anos, um na dos 40-49 e outro na dos 60-69. Dois são do Porto, um é de Lisboa e outro de Coimbra. Dois casos foram "importados", um de Itália e outro de Espanha, e os outros dois são de contágio dentro do país. Houve mais de 100 notificações de casos suspeitos de infeção, mas nenhuma morte a registar até agora.

Foram confirmados, esta terça-feira, dois novos casos de pessoas infetadas com o Covid-19 em Portugal. Os dois novos doentes são um homem de 60 anos, internado no Hospital de São João, no Porto, e um homem de 37 anos no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Segundo comunicado da DGS, ambos os pacientes têm ligação conhecida a outros casos de Covid-19 já confirmados.

Com estes novos casos de infeção, sobe para quatro o número de cidadãos internados com o novo coronavírus em Portugal. Os primeiros dois doentes, ambos internados em hospitais do Porto, foram confirmados na segunda-feira.

Trata-se de um homem com 60 anos, que teve início de sintomas a 29 de fevereiro, com ligação epidemiológica ao norte de Itália, onde o português esteve de férias. O paciente é um médico do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. O outro doente, no Hospital de São João, é um homem de 33 anos, que registou os primeiros sintomas a 26 de fevereiro e tem ligação epidemiológica a Valência, Espanha. Trata-se de um residente na zona do Grande Porto, trabalhador na área da construção civil em Espanha.

No relatório desta terça-feira, a DGS traça um perfil dos quatro portugueses infetados, confirmando as informações já transmitidas de que são todos homens e as respetivas faixas etárias. A novidade é que, além dos dois doentes do Porto e um de Lisboa, há um infetado com residência em Coimbra (distrito). A DGS confirma ainda que depois dos dois casos "importados", um de Itália e outro de Espanha, surgiram dois novos casos de infeção por contágio no interior do país.

Quanto aos sintomas, dois dos homens infetados têm febre, dois têm tosse, dois têm dores musculares, um tem dor de cabeça e um tem fraqueza generalizada.

Além dos quatro casos confirmados de infeção, houve, desde janeiro, 101 notificações de casos suspeitos em Portugal. Não há a registar, para já, nenhuma morte.

No Mundo, há registo, até esta terça-feira, de 90.663 casos confirmados de infeção com o Covid-19 e 3043 mortes.